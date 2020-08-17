Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду – больше чем спорт, это искусство», – сказал Ротенберг, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Последним стартом с участием Алины стал финал Гран-при, где она заняла шестое место. 18-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

Неизвестно, планирует ли Загитова соревноваться в новом сезоне, однако она провела предсезонный сбор в Новогорске со сборной России.