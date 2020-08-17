Кике Сетьена предсказуемо погнали из «Барселоны»: так в Каталонии не позорился никто последние лет 70. На замену — несколько кандидатов, и никто из них не кажется стопроцентным вариантом.

Рональд Куман

Наставник сборной Голландии был замечен в аэропорту Барселоны. Возможно, приехал отдохнуть, а может действительно дело идет к подписанию контракта. СМИ пишут о двухлетнем соглашении. В качестве тренера Куман не достиг серьезных успехов. Да, три раза был чемпионом Голландии, но это Голландия и это было нулевых. Со сборной тренер дошел до финала Лиги наций, что тоже не ого какое достижение. В пользу Кумана говорит его барселонское прошлое и в целом отличное резюме — с «Саутгемптоном» и «Эвертоном» он показывал хорошие результаты.

Хави

По слухам, именно Хави мечтают видеть у руля команды все футболисты «Барселоны». Недавний полузащитник команды пользуется сильным авторитетом и вторым Сетьеном он в «Барсе» точно не стал бы. Сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд» — это первая команда в его тренерской карьере, и пока при Хави «Аль-Садд» идет на третьем место в таблице чемпионата. Только вот сам испанец пока не хочет домой — в этом заключается главная проблема.

Маурисио Почеттино

Аргентинцу предлагали контракт по схеме «1+1», но, во-первых, аргентинский тренер хотел бы заключить контракт сроком не менее чем на три года, а во-вторых, сложно представить Почеттино в «Барселоне»: тренер кучу раз говорил, что в Каталонии он если и будет кого-то когда-нибудь тренировать, то только «Эспаньол». А «Барселону» возглавлять не станет из уважения к бывшему клубу. Но Маурисио мог бы вытащить сине-гранатовых из ямы. Если ему удалось сделать грандом «Тоттенхэм», то вернуть ход уже великому клубу вряд ли составит труда.

Массимилиано Аллегри

Итальянец не работает тренером больше года, после отставки из «Ювентуса». Этот тренер много лет помогал туринцам главенствовать в Италии, причем делая это не скучно, а стильно, но при этом монолитно. Такой тренер мог бы остаться в Каталонии на долгие годы, но стоит он сильно дороже того же Сетьена, да и тратить на игроков снова придется очень много. Готова ли к такому «Барса», в которой пока даже не решили, кто будет следующим президентом?

Тьерри Анри

Самый странный вариант из тех, что появлялся в СМИ. Француз возглавляет «Монреаль Импакт», а раньше работал в «Монако» и сборной Бельгии ассистентом Мартинеса. У руля монегасков вышло ужасно, а с «Монреалем» Анри вылетел в первом же раунде плей-офф турнира MLS is back. Вряд ли такое назначение возможно, но если оно все-таки произойдет, можно надеяться, что Анри по старой памяти пригласит в «Барсу» Александра Головина.