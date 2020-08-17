Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда станет известен состав команды на матчи против Сербии и Венгрии.

«Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа», — сказал Черчесов, слова которого приводит сайт РФС.

Специалист отметил, что сборная не собиралась с ноября прошлого года — это очень большой перерыв, за который некоторые футболисты успели сменить клубы. Также Черчесов обратил внимание на то, что Далер Кузяев и Роман Нойштедтер на данный момент остаются без команды.

По мнению Черчесова, самое главное сейчас — действовать грамотно и учитывать сложившиеся обстоятельства. Он подчеркнул, что дистанционный формат работы знаком команде, так как в сборной постоянно приходится работать таким образом.