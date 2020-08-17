Норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу были выдвинуты обвинения по трем статьям.

Как сообщает газета Verdens Gang, титулованный спортсмен обвиняется в превышении скорости, управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина.

Ранее Нортуг сам объявил о проблемах с законом, опубликовав соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме». В ночь на 13 августа полиция остановила Нортуга за превышение скорости. Тест на наличие наркотических веществ дал положительный результат. Затем полиция обнаружила в доме Петтера кокаин.

Напомним, в декабре 2018 года Нортуг завершил карьеру, но продолжает выступать в любительских соревнованиях. Также Петтер является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии и выпускает очки собственной марки.

Норвежец является двукратным олимпийский чемпионом (2010), 13-кратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.