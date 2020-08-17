Защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах против Португалии и Франции в рамках Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба хорватской команды в «Твиттере». Защитник «Рубина» Филип Уремович попал в расширенный список.

Напомним, сборная Хорватии сыграет с Португалией 5 сентября, матч состоится в Порту. С французами подопечные Златко Далича встретятся в Сен-Дени 8 сентября.

Ловрен присоединился к составу «Зенита» перед стартом сезона-2020/21. Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года.

На чемпионате мира в России сборная Хорватии добралась до финала, где уступила сборной Франции.