Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о приобретении нападающего Франсуа Камано. Игрок подписал долгосрочный контракт и будет выступать за «железнодорожников» под 25-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что приобретение форварда обойдется «железнодорожникам» в 5,5 миллионов евро. Предполагалось, что 24-летний гвинейский полузащитник подпишет контракт на четыре года. «Локомотив» пока не разглашает подробности сделки.

Ранее Камано выступал за «Бордо», цвета которого защищал с 2016 года, его контракт был рассчитан до следующего лета. В минувшем сезоне хавбек отыграл 11 матчей и забил один гол. Перехватить футболиста у «железнодорожников» пытался «Бетис».