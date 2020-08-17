Новичок «Локомотива» нападающий Франсуа Камано прокомментировал переход в российский клуб.

«Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов», — сказал Камано, слова которого приводит пресс-служба «железнодорожников».

Футболист добавил, что намерен в ближайшее время поближе познакомиться в команду, чтобы как можно скорее влиться в коллектив. Камано добавил, что хочет сыграть как можно больше матчей и показать яркий футбол в составе «Локомотива».

Напомним, в понедельник, 17 августа, стало известно, что Камано подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом». Футболист будет выступать под 25-м номером. Ранее он защищал цвета «Бордо».