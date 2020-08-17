Клопп может завершить карьеру после ухода из «Ливерпуля»

Немецкий главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что может закончить карьеру после 2024 года, когда у него истечет срок контракта с мерсисайдцами.
«Я возьму год отпуска и спрошу себя, скучаю ли по футболу. Если ответ будет отрицательным, Юрген Клопп как тренер закончится. Если я однажды закончу карьеру, есть одна вещь, по которой я не буду скучать — зверское напряжение перед матчами», — сказал Клопп, слова которого приводит sportbuzzer.de.
Напомним, «Ливерпуль» стал самым ранним чемпионом в истории АПЛ, завоевав трофей за семь туров до финиша. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет, с сезона 1989/90, число побед «Ливерпуля» в чемпионатах Англии дошло до 19, всего трофеев у команды 43. По общему показателю команда Клоппа — абсолютный лидер Туманного альбиона, а по числу чемпионств Англии отстает от «Манчестер Юнайтед», у которого 20 титулов.
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