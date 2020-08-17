Клопп может завершить карьеру после ухода из «Ливерпуля»

Немецкий главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что может закончить карьеру после 2024 года, когда у него истечет срок контракта с мерсисайдцами.

«Я возьму год отпуска и спрошу себя, скучаю ли по футболу. Если ответ будет отрицательным, Юрген Клопп как тренер закончится. Если я однажды закончу карьеру, есть одна вещь, по которой я не буду скучать — зверское напряжение перед матчами», — сказал Клопп, слова которого приводит sportbuzzer.de.