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  • 16:42,  17 августа 2020
Футбол
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Клопп может завершить карьеру после ухода из «Ливерпуля»

Клопп может завершить карьеру после ухода из &#171;Ливерпуля&#187;
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Немецкий главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что может закончить карьеру после 2024 года, когда у него истечет срок контракта с мерсисайдцами.

«Я возьму год отпуска и спрошу себя, скучаю ли по футболу. Если ответ будет отрицательным, Юрген Клопп как тренер закончится. Если я однажды закончу карьеру, есть одна вещь, по которой я не буду скучать — зверское напряжение перед матчами», — сказал Клопп, слова которого приводит sportbuzzer.de.

Напомним, «Ливерпуль» стал самым ранним чемпионом в истории АПЛ, завоевав трофей за семь туров до финиша. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет, с сезона 1989/90, число побед «Ливерпуля» в чемпионатах Англии дошло до 19, всего трофеев у команды 43. По общему показателю команда Клоппа — абсолютный лидер Туманного альбиона, а по числу чемпионств Англии отстает от «Манчестер Юнайтед», у которого 20 титулов.

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