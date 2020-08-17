Английский голкипер Джо Харт может стать футболистом лондонского «Тоттенхэм Хотспур», перейдя в клуб на правах свободного агента.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, «шпоры» могут подписать 33-летнего голкипера, чтобы увеличить в заявке число английских игроков. Отмечается, еще один вариант «шпор» — Бен Фостер из «Уотфорда». По регламенту АПЛ, клуб может заявить не более 17 иностранных игроков в своей команде из 25 человек.

В данный момент основным вратарем «Тоттенхэма» является француз Уго Льорис, подменяет его аргентинец Пауло Газзанига. Летом команду покинул голландец Мишел Ворм.

Отметим, Джо Харт хорошо известен по выступлениям в составе «Манчестер Сити», в котором он играл с 2006 по 2018 год. Кроме того, на его счету 75 матчей в составе сборной Англии. Последним клубом Харта был «Бернли», из которого вратарь ушел летом.