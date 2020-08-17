Ассистент главного судьи матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА Арам Петросян получил травму.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Отмечается, Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать на матче. Заменит лайнсмена Алексей Ширяев.

Теперь состав судейской бригады теперь выглядит следующим образом:

Главный арбитр — Виталий Мешков, его ассистентами будут Игорь Демешко и Алексей Ширяев, резервным судьей будет работать Алексей Амелин. Арбитр на ВАР — Алексей Сухой, его ассистент — Антон Аверьянов, инспектор — Эдуард Малый.

После двух туров «Зенит» обыграл волгоградский «Ротор» и «Ростов», набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице ЦСКА и «Локомотив».