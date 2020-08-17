Немецкий «РБ Лейпциг» встретится с французским «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» сегодня, 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды). В роли его ассистентов выступят Сандер ван Рукел (Олдензал, Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды); Резервный: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Напомним, в четвертьфинале «Лейпциг» оказался сильнее мадридского «Атлетико», а «ПСЖ» выбил из борьбы итальянскую «Аталанту».