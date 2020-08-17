«Краснодар» на своей арене примет тульский «Арсенал» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону); В роли его ассистентов назначен Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервным арбитром будет Евгений Буланов (Саранск).

После двух туров в активе «Краснодара» три очка: команда обыграла «Уфу», но уступила «Локомотиву». «Арсенал» пока набрал одно очко, сыграв вничью с «Ахматом». Во втором туре туляки проиграли «Уфе».