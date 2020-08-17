Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии тренера команды Доменико Тедеско и оценил его шансы на участие в матче против «Уфы» в третьем туре РПЛ.

В интервью порталу Sport24 Газизов отметил, что сейчас состояние Тедеско нормальное. «У него ангина, такая неприятная болезнь. Он лечится, мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал гендиректор, отметив, что из-за этой болезни нельзя присутствовать на тренировках и матчах.

«С большей долей вероятности, Тедеско в Уфу не полетит. Будет ли Тедеско в матче с «Локомотивом»? На 6 дней дней вперед загадывать я бы не хотел», — сказал Газизов, добавив, что команда сдала тест на коронавирус, и результаты отрицательные.

По словам Газизова, Тедеско отметил, что состав на матч выбирает помощник Тедеско Андреас Хинкель.

Напомним, Доменико Тедеско уже пропустил матч «Спартака» во втором туре РПЛ.