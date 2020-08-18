В подмосковном Новогорске стартуют контрольные прокаты у представителей одиночного катания из юниорской сборной России.

Сегодня, 18 августа, юноши и девушки исполнят короткие программы. Начало выступлений запланировано на 14:00, окончание — на 16:45.

Накануне стало известно, что на лед не выйдет воспитанник Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, которого беспокоит травма. По этой же причине спортсмен в марте пропустил чемпионат мира среди юниоров. Не выступит и Камила Валиева, также тренирующаяся у Тутберидзе — она покажет свои программы на взрослых контрольных прокатах.

Ранее в Новогорске уже выступили танцевальные дуэты и спортивные пары.