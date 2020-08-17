Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о приглашении юниорки Камилы Валиевой на взрослые контрольные прокаты в ДС «Мегаспорт».

В интервью порталу «Спорт День за днем» Мишина сказала, что в прошлом сезоне Валиева показывала исключительное катание, на всех стартах она выступала отлично — и по части четверных прыжков, и по части катания.

«Я не думаю, что болельщикам стоит так серьезно реагировать и говорить о каком-то блате. Ее ведь все равно не смогут выставлять на взрослые международные соревнования», — отметила Мишина, добавив, что прокаты — это одно, и на Валиеву вполне можно посмотреть. Как считает тренер, этот шаг может стать стимулом для других спортсменок.

«На взрослые соревнования я бы ее включать не стала», — заключила Мишина.