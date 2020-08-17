Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов предположил, когда Александр Кокорин сможет дебютировать за новый клуб, а также рассказал о состоянии другого новичка Остона Урунова.

В интервью Sport24 Газизов заявил, что у Кокорина было повреждение, но сейчас он входит в нужные кондиции. «Надеемся, что в ближайших матчах, может быть уже с «Уфой», он выйдет на поле», — сказал Газизов.

По словам гендиректора клуба, Урунов пока набирает кондиции после болезни. «Его показатели были в определенной красной зоне. Сейчас они уже нормальные», — сказал Газизов, отметив, что решение об участии Урунова в матче с «Уфой» будет принимать тренерский штаб.

Напомним, Александр Кокорин и Остон Урунов пополнили состав «Спартака» летом 2020 года.