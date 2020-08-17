Экспертный совет Министерства спорта России порекомендовал министру спорта Олегу Матыцину кандидатуру на должность главного тренера сборной России по биатлону.

По словам представителя пресс-службы Минспорта РФ, которые цитирует ТАСС, на должность главного тренера был рекомендован Валерий Польховский.

«В ближайшее время министр должен подписать приказ», — заявили в пресс-службе Минспорта РФ.

Напомним, Польховский был рекомендован на должность главного тренера сборной России по биатлону от СБР в июле 2020 года, такое решение принял обновленный состав правления организации после выборов нового президента — Виктора Майгурова. После этого пакет необходимых документов

Валерия Польховского должны были и ранее рекомендовать в Минспорта на эту должность, однако против этого выступил тогдашний президент СБР Владимир Драчев.