Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отстранил судью Василия Казарцева от работы после скандала на матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Слова Алаева цитирует портал Sports.ru. Специалист отметил, что судейский комитет завершил расследование в отношении арбитров матча «Спартака» и «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова.

«Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество», — сообщил Алаев, добавив, что несмотря на это РФС принял решение отстранить главного арбитра того матча Василия Казарцева на неопределенный срок.

Напомним, в конце матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев ошибочно назначил пенальти после столкновения Анатолия Немченко и Самюэля Жиго.