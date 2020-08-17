Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу высказываний владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес арбитров матча с «Сочи».

Слова Алаева цитирует агентство ТАСС. Генсек РФС сообщил, что после получения результатов тестирования на полиграфе арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова он обратился в Комитет по этике РФС. Он должен будет оценит многочисленные высказывания Леонида Федуна в отношении судейского корпуса РФС и российских арбитров.

«Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», — заявил Алаев.

Напомним, Леонид Федун пригрозил снятием «Спартака» с чемпионата России в случае нечестного судейства и много раз заявлял о судейском заговоре против красно-белых.