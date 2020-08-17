Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о проверке 12 футболистов Российской Премьер-лиги за последние полтора месяца.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Отмечается, что за последние полтора месяца допинг-тестирование прошли новичок «Спартака» Александр Кокорин, только что перешедший в «Урал» Владимир Рыков, игроки ЦСКА Константин Кучаев и Константин Марадишвили, футболисты «Сочи» Никита Бурмистров и Антон Заболотный. В «Арсенале» протестировали Кирилла Комбарова и Даниила Лесового, в «Динамо» — Николая Комличенко, в «Рубине» — Игоря Коновалова и Дениса Макарова.

Из футболистов «Зенита» под тестирование попал Леон Мусаев.

РУСАДА отмечает, что с начала 2020 года было протестировано 29 футболистов РПЛ, по два раза за это время были проверены игроки «Локомотива» — Рифат Жемалетдинов и Маринато Гильерме.