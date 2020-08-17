Агент российского футболиста Алексея Миранчука Вадим Шпинев подтвердил информацию о том, что «Локомотив» и «Аталанта» ведут переговоры по трансферу футболиста.

Слова Шпинева цитирует портал «Чемпионат».

«На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера», — сказал агент, отметив, что только после этого этапа они с Миранчуком готовы получить предложение «Аталанты», обсудить его, а затем принять решение.

«На сегодня Лёша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», — заявил Шпинев.

Напомним, по данным СМИ, Алексей Миранчук попал в сферу интересом «Милана» и «Аталанты».