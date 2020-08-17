Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перенес операцию на левом локте.

Информацию об этом сообщил официальный сайт хоккейного клуба.

После оперативного вмешательства Малкину потребуется три-четыре недели на восстановление. Соообщается, что нападающий сможет вернуться на лед к старту следующего сезона. Сейчас игроку 34 года.

В сезоне-2019/20 «Питтсбург Пингвинз» вышел в расширенный плей-офф НХЛ, однако вылетел из Кубка Стэнли в первом квалификационном раунде. Со счетом 1:3 по матчам «Питтсбург» уступил команде «Монреаль Канадиенс» и закончил сезон.

Отметим, розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли может продлиться до октября 2020 года, а новый сезон в НХЛ предварительно стартует в декабре.