Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» сегодня, 17 августа, сыграют между собой во втором полуфинале Лиги Ефропы сезона-2019/20.

Игра пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Встречу рассудит бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Помогать ему на бровках будут Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный арбитр встречи — Уильям Коллам из Шотландии.

Первый финалист Лиги Европы в текущем розыгрыше определился вчера, 16 августа. Им стала испанская «Севилья», которая обыграла в одноматчевом противостоянии английский «Манчестер Юнайдет». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кёльне.