Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова высказалась по поводу перспектив новых пар своей группы — Полина Костюкович/Алексей Брюханов и Валерия Поносова/Дмитрий Ялин.

В интервью РИА Новости Великова отметила, что Костюкович и Брюханов уже поставили программы на новый сезон.

«Очень хорошая пара у нас получается – Полина Костюкович – Алексей Брюханов», — отметила Великова, подчеркнув, что выступать пара сможет только на этапах Кубка России из-за отмены соревнований в Петербурге до 1 января.

«Ялину нашла девочку, Валерию Поносову, до марта месяца она исполняла все необходимые элементы, а после все растеряла – и выбросы, и прыжки», — сказала тренер, подчеркнув, что очень многие фигуристы за четыре месяца пришли в неважную форму. Великова пока не знают, будет ли пара Поносова/Ялин кататься дальше.

Напомним, пара Полина Костюкович/Дмитрий Ялин распалась по итогам сезона-2019/20.