Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новости о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Локо».

Слова Мещерякова приводит портал Sport24.

«Кто такой Коля Рассказов? Футболист «Спартака»? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники», — сказал Мещеряков, отметив, что сейчас он ведет переговоры с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — заявил Мещеряков.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Николай Рассказов может продолжить карьеру в одном из московских клубов — «Локомотиве» или «Динамо». Сам Рассказов является воспитанником «Спартака».