Российский тренер по фигурному катанию Артур Минчук, работающий в школе Тамары Москвиной, высказался о ситуации с отменой спортивных турниров по фигурному катанию в Петербурге до 1 января 2021 года.

«Конечно, для нас сложилась серьезная ситуация. Будем решать вопрос с соревнованиями», — сказал Минчук, чьи слова цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, если фигуристы не смогут стартовать в Петербурге, то будут интересоваться по поводу возможности участвовать в турнирах в других регионах.

По словам Минчука, до конца года взрослые пары смогут поучаствовать только в четырех турнирах до конца года: «Московский этап Гран-при, два этапа Кубка России и чемпионат России. Этого мало».

Как считает тренер, ясность в вопросе турниров наступит после контрольных прокатов, которые состоятся в начале сентября в «Мегаспорте».