Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил о том, что его дом во Франции ограбили, пока он принимал участие в Гран-при Испании в Барселоне.

Гоночный уикенд на автодроме «Каталунья» состоялся с 14 по 16 августа.

В своем «Инстаграме» Гасли написал, что в его дом в Нормандии проникли неизвестные и разграбили его. Среди украденных вещей — гоночные шлемы, солнечные очки и украшения, одежда, дорогие часы марок BRM и Tag Heuer.

«Оказывается, в мире есть действительно никчемные и подлые люди, которые никого не уважают», — сообщил Гасли.

Напомним, Пьер Гасли сумел попасть в очковую зону на Гран-при Испании: француз финишировал на 9-м месте в итоговой гонке. Его партнер, российский пилот Даниил Квят стал 12-м.