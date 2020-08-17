Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о слухах по поводу трансфера Алексея Миранчука.

Слова Мещерякова цитирует портал РИА Новости. По словам специалиста, «Локомотив» общается со многими клубами, которые проявляют интерес к Миранчуку, но это не означает предпродажную подготовку.

«Мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать», — заявил Мещеряков.

Ранее агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев подтвердил информацию о том, что «Локомотив» обсуждает нюансы трансфера футболиста с итальянской «Аталантой». По данным СМИ, Миранчуком также интересуется «Милан».