Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что получила аттестат об окончании школы.

Фото с аттестатом спортсменка выложила в «Инстаграме». Загитова поблагодарила гендиректора Центра «Самбо-70» Рената Лайшева, начальника спортивного управления Сергея Соломатина, а также директора школы Тамару Луговских вместе со всеми учителями за образование, гибкость и понимание плотного спортивного графика.

«Вы лучшая школа для профессионального спортсмена. Спасибо!», — написала Загитова.

Ранее стало известно, что Алина Загитова стала студенткой РАНХИГС, фигуристка поступила на направление «Продюсирование и культурная политика» по специальности «Журналистика». Для поступления на эту специальность Загитова сдала в ЕГЭ русский язык и обществознание, а также написала творческий вступительный экзамен.