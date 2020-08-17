Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о первом открытом уроке в своей школе фигурного катания — Sotka School.

«Сегодня прошёл первый открытый урок для будущих соточек. Было так трогательно, что многие даже плакали — так не хотели покидать ледовую арену», — написала Сотникова в своем «Инстаграме» и поделилась фотографией с мероприятия.

Фигуристка отметила, что на душе у нее было очень радостно, ведь начало положено и впереди учеников школы ждет множество побед.

Напомним, Аделина Сотникова в августе 2020 года открыла собственную школу фигурного катания на базе катка в ледовом комплексе «Морозово». Сама спортсменка будет вести несколько групп в школе, в которых подразумеваются и бесплатные места.