Российский футбольный вратарь Станислав Крицюк близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом».

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Летом 2020 года Станислав Крицюк и «Краснодар» расторгли контракт досрочно по соглашению сторон. Об уходе Крицюка из клуба было объявлено на официальном сайте клуба 20 июля. После этого футболист стал свободным агентом. В СМИ сообщалось о том, что Крицюк достиг договоренности о переходе с турецким «Бешикташем», однако пока эта информация не подтвердилась.

Напомним, Станислав Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 года, в составе клуба он сыграл 72 матча, 33 из которых отстоял «на ноль». В текущем сезоне вратарь провел за команду всего шесть матчей, пропустив семь мячей.