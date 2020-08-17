Испанский футбольный тренер Кике Сетьен покинул пост главного тренера «Барселоны». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение об отставке специалиста было принято после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Также «Барселона» сообщает, что имя нового главного тренера будет названо в ближайшие дни. По данным ряда СМИ, «сине-гранатовые» уже договорились с голландским специалистом, наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

Напомним, Кике Сетьен пришел в «Барселону» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде. Команда при нем стала второй в Ла Лиге, проиграв борьбу за титул «Реалу», дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также до четвертьфинала Кубка Испании.