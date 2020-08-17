Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о том, как Михаил Коляда адаптировался в группе Алексея Мишина.

В интервью «Спорт день за днем» Мишина отметила, что сейчас Коляда хорошо тренируется. «Хорошо вписался в группу, демонстрирует работоспособность, занимается с интересом», — заявила тренер.

По словам Мишиной, короткая программа Коляды на новый сезон готова, постановщиком выступила Татьяна Прокофьева.

«Произвольную программу обещал сделать Илья Авербух. Но так как он сильно занят на «Ледниковом периоде», то пока не получается», — сказала Мишина, отметив, что уже на этой неделе Авербух должен приехать в Петербург и поставить Коляде программу.

Напомним, Михаил Коляда перешел в группу Алексея Мишина в июне 2020 года, до этого он долгое время тренировался у Валентины Чеботаревой.