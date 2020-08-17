Испанский футбольный клуб «Валенсия» находится в тяжелой финансовой ситуации и пока не может рассчитаться с игроками по зарплате за вторую половину сезона-2019/20.

По данным испанского издания AS, из-за финансовых проблем игрокам клуба предложили долговые расписки вместо выплат, которые гарантируют выплату зарплаты в будущем.

Причиной проблем с финансами называют пандемию коронавируса: доходы клуба резко упали, команду могут объявить банкротом. В заключительной части розыгрыша Ла Лиги все матчи проходили без зрителей, клубу пришлось возвращать большое количество билетов на игры. По итогам чемпионата «Валенсия» заняла 9-е место.

За «Валенсию» с 2019 года выступает россиянин Денис Черышев, ранее в СМИ сообщалось, что в покупке игрока заинтересованы российские клубы.