Греческий специалист Манос Пападопулос назначен на должность спортивного директора петербургского баскетбольного клуба «Зенит».

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба, известно, что Пападопулос уже приступил к работе на новом месте.

Напомним, с 1991 года Манос Пападопулос работал спортивным директором греческого «Панатинаикоса». За время работы Пападопулоса клуб выиграл 19 чемпионатов страны, а также пять чемпионских титулов в Евролиге. С 2015 года Пападопулос был президентом «Панатинаикоса», за время его президентства команда 4 раза выиграла чемпионат Греции.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что приход Маноса Пападопулоса в клуб — это большая удача, а последние два сезона «Зенит» фактически был без спортивного директора.