Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко ответил на комментарий подписчицы в «Инстаграме», которая пошутила про то, что фигуриста держат в заложниках.

В своем аккаунте Плющенко-младший выложил очередное танцевальное видео вместе со своей подругой. В комментариях одна из подписчиц юного фигуриста предложила ему подать знак и скрестить руки в следующем видео, если его держат в заложниках.

«Уже не смешно совсем. Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки!», — написал в ответ Александр Плющенко.

Отметим, многие подписчики аккаунтов Гном Гномыча или его матери, продюсера Яны Рудковской, а также экс-футболист Андрей Аршавин предполагали, что фигуриста заставляют сниматься в различных роликах его родители.