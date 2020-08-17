Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген будет прооперирован, спортсмена беспокоят проблемы с коленом.

По официальной информации от клуба, тер Штеген очень скоро перенесет операцию на колене, она состоится уже 18 августа. По данным «Барселоны», оперативное вмешательство выполняется в качестве предупреждающей меры, поскольку у вратаря возникли проблемы с сухожилием.

Восстановление после операции у тер Штегена продлится 3-4 месяца. Сезон-2019/20 команда завершила, новый стартует только в сентябре. Второй голкипер команды — бразилец Нето.

В сезоне-2019/20 Марк-Андре Тер Штеген провел за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах. В Ла Лиге «сине-гранатовые» заняли второе место, проиграв борьбу за титул «Реалу», в Кубке Испании и Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала.