Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о проблемах с судейством в российском футболе.

В подкасте «Короче» Кержаков отметил, что сейчас судьи в ведущих европейских чемпионатах тоже не всегда идеальны.

«Когда я играл, если будем вспоминать, там были прямо опытные, матерые судьи, которые просто с закрытыми глазами могли судить, и к ним не было никаких вопросов», — сказал эксперт, отметив, что сейчас на судейский корпус оказывается огромное давление.

«Уже готовы были руководители «Спартака» вообще снимать команду с чемпионата. Никогда так вопрос не стоял», — сказал экс-футболист, подчеркнув, что ему импонирует манера судейства Павла Кукуяна, одного из новых арбитров.