Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё рассказал о своих впечатлениях от первых месяцев отцовства. В январе супруга Бё Хедда родила мальчика, которого назвали Густавом.

В интервью VG Бё заявил, что очень доволен своим новым статусом.

«Быть отцом – лучший титул, который можно получить в жизни. Это находится в другой области, нежели спортивные заслуги», — сказал биатлонист, отметив, что когда человек становится отцом, он достигает того, что нельзя превзойти.

«Густав – очень милый малыш. Мы с женой наслаждаемся каждой секундой, проведенной с ним», — отметил Бё, подчеркнув, что несколько месяцев был с женой и сыном во время карантина. Так много Бё не бывал дома с того момента, как присоединился к сборной Норвегии.