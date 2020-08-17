Главные новости дня за 17 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Интер» разгромил «Шахтер» и сыграет с «Севильей» в финале Лиги Европы

Миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтер» в матче полуфинала Лиги Европы сезона-2019/20. Игра прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счетом 5:0 в пользу итальянской команды. На 19-й минуте встречи счет в матче открыл Лаутаро Мартинес с передачи Николо Бареллы. Во втором тайме «Интер» забил еще четыре мяча: отличились Данило Д’Амброзио (64-я минута), Лаутаро Мартинес (74-я минута) и Ромелу Лукаку (78-я и 83-я минуты)

РФС официально отстранил судью Казарцева на неопределенный срок

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отстранил судью Василия Казарцева от работы после скандала на матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Специалист отметил, что судейский комитет завершил расследование в отношении арбитров матча «Спартака» и «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, они положительно прошли тест на полиграфе, однако Казарцев все равно получил отстранение на неопределенный срок.

Высказывания Федуна о судействе оценят в Комитете по этике РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу высказываний владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес арбитров матча с «Сочи». Генсек РФС сообщил, что после получения результатов тестирования на полиграфе арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова он обратился в Комитет по этике РФС. Он должен будет оценит многочисленные высказывания Леонида Федуна в отношении судейского корпуса РФС и российских арбитров.

Соревнования по фигурному катанию в Петербурге отменены до 2021 года

Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. Как сообщила председатель комиссии спортсменов петербургской Федерации фигурного катания Алена Леонова, рассматривает возможность проведения Мемориала Панина-Коломенкина, однако на нем в любом случае смогут выступить только спортсмены старше 18 лет.

Кике Сетьен официально уволен из «Барселоны». Ожидается, что его сменит Куман

Испанский футбольный тренер Кике Сетьен покинул пост главного тренера «Барселоны». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Как сообщает пресс-служба клуба, решение об отставке специалиста было принято после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Кокорин и еще 11 футболистов РПЛ прошли допинг-тестирование РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о проверке 12 футболистов Российской Премьер-лиги за последние полтора месяца. Отмечается, что допинг-тестирование прошли новичок «Спартака» Александр Кокорин, только что перешедший в «Урал» Владимир Рыков, игроки ЦСКА Константин Кучаев и Константин Марадишвили, футболисты «Сочи» Никита Бурмистров и Антон Заболотный. В «Арсенале» протестировали Кирилла Комбарова и Даниила Лесового. Из футболистов «Зенита» под тестирование попал Леон Мусаев.