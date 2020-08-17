Миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтер» в матче полуфинала Лиги Европы сезона-2019/20.

Игра прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счетом 5:0 в пользу итальянской команды.

На 19-й минуте встречи счет в матче открыл Лаутаро Мартинес с передачи Николо Бареллы.

Во втором тайме «Интер» забил еще четыре мяча: отличились Данило Д’Амброзио (64-я минута), Лаутаро Мартинес (74-я минута) и Ромелу Лукаку (78-я и 83-я минуты). Голевыми передачами отметились Лаутаро Мартинес, Стивен Де Врей, Ромелу Лукаку и Марсело Брозович.

В финале Лиги Европы «Интеру» предстоит сыграть с испанской «Севильей», которая накануне оказалась сильнее английского «Манчестер Юнайтед». Финальный матч пройдет в пятницу, 21 августа, в Кельне, игру примет «Райн-Энерги Арена».