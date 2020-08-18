Американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс объявил, что оставляет титул в своем дивизионе вакантным.

«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это был потрясающий путь. Спасибо моим соперникам, UFC и, самое главное, фанатам», – написал Джонс в своем Twitter.

Ранее Джон Джонс заявил о своем намерении в скором времени завоевать титул чемпиона в тяжелом весе. После победы Стипе Миочича над Даниэлем Кормье в главном поединке турнира UFC 252 Джонс сделал заявление.

Напомним, Джонс два раза победил Кормье в полутяжелом весе, но результат второго боя был аннулирован из-за провала Джоном допинг теста.