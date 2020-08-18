Полузащитник сборной Голландии и амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает Le 10 Sport. По информации источника, в услугах хавбека заинтересован лично Рональд Куман, который в скором времени будет назначен новым наставником сине-гранатовых. Отмечается, что в услугах 23-летнего ван е Бека были заинтересованы мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне голландской Эредивизии ван де Бек принял участие в 23 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее стало известно, что испанский футбольный тренер Кике Сетьен покинул пост главного тренера «Барселоны». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.