Матчи 3-го тура российской премьер-лиги и полуфинал Лиги чемпионов — в традиционном обзоре ставок и прогнозов.

Третий тур РПЛ начинается с матча «Сочи» и «Рубина». По словам спортивного журналиста Дмитрия Симонова, обе команды являются низовыми. Однако он заметил, что команда Федотова лишь в одной игре не сумела поразить ворота. Симонов считает, что в этом матче нужно ставить на «низ». Журналист не исключает, что при этом может получиться ничья 1:1, при которой сыграет и тренд «Сочи» на «обе забьют». Исходя из этого, Симонов предлагает ставку «тотал меньше 2.5 мячей» с коэффициентом 1.60.

«Тамбов» примет «Химки». Комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов видит очевидным тот факт, что подмосковная команда мало чем может удивить лидеров РПЛ, но способна навязать борьбу середнякам и аутсайдерам. Аксенов считает, что игра с «Тамбовом» для «Химок» получится примерно такой же, как с «Сочи». Он уверен, что матч получится упорным, но небольшое преимущество будет на стороне хозяев, однако «Химки» могут удивить. Прогноз Аксенова на эту игру — ничья с коэффициентом 3.32.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг». По словам комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, в игре с «Аталантой» прекрасный матч сыграл Неймар, который был вездесущ. Генич отметил, видно, что Неймар очень сконцентрирован и сосредоточен на эту Лигу чемпионов. Комментатор считает «Лейпциг» андердогом в этой паре, но в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Генич добавил, у Неймара были моменты, и то, что он не забил в игре с «Аталантой», бразилец перенесет на полуфинальный матч против «Лейпцига». Ставка Генича на игру — гол Неймара за 2.30.