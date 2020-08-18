«Сент-Луиз Блюз» сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Ванкувер Кэнакс». Четвертая игра серии проходила в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс», «Сент-Луис» одержал победу со счетом 3:1.

В составе «блюзменов» дважды отличился нападающий Райан О’Райлли, а затем отдал результативную передачу на Алекса Пьетранджело. У «Ванкувера» единственную шайбу забросил Джей Ти Миллер.

Вторую подряд победу «Сент-Луис» одержал в отсутствие российского форварда Владимира Тарасенко, который перестал проходить в состав команды по игровым причинам.

На данный момент счет в серии равный: 2-2.