Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о переговорах с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

«Да, я говорил с Куманом», — сказал Грау, слова которого приводит Sport.es.

Напомним, в понедельник, 17 августа, Кике Сетьен был официально уволен из «Барселоны». Куман является основным претендентом на освободившуюся должность.

Также клуб может покинуть и спортивный директор Эрик Абидаль. Он может быть уволен из-за того, что поддерживает Сетьена даже после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Контракт Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов предусматривает возможность покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».