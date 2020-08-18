Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от выездного матча армейцев с «Зенитом» в рамках третьего тура РПЛ.

«Зенит» в этой паре — однозначный фаворит, как, впрочем, и во всем чемпионате, поскольку команда и по составу, и по игре превосходит остальных участников», — заявил Кириченко, слова которого приводят «Известия».

Он отметил, что ЦСКА тоже начал сезон с двух побед, но у «Зенита» матчи были сложнее — оба на выезде, один против сильного соперника. Армейцы же провели матчи с «Тамбовом» и «Химками», но гостевую игру в Подмосковье сложно назвать выездом, добавил Кириченко.

«И в обеих встречах команда должна была выигрывать на классе, что и было сделано. Только матч с «Зенитом» покажет, на что сейчас реально способен ЦСКА», — сказал Кириченко.

Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА состоится в среду, 19 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.