Четыре клуба MLS претендуют на бывшего нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Как сообщает AS, игрок может выбирать между «Нью-Йорк Сити», «Интер Майами», «Портлент Тимберз» и «Монреаль Импакт».

На данный момент 35-летний перуанский форвард находится на родине, где обдумывает варианты продолжения карьеры. Чтобы оставаться в форме, Фарфан на некоторое время присоединится к тренировочному лагерю сборной Перу.

Напомним, Фарфан защищал цвета «Локомотива» с начала 2017 года. В составе столичного клуба Джефферсон отыграл 69 матчей, забил 25 голов, стал чемпионом России, два раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. В конце июля нынешнего года его контракт с «Локомотивом» истек.