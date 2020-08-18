Российский пауэрлифтер Александр Седых, получивший тяжелую травму, показал фотографии после операции.

Напомним, спортсмен упал на настил, выполняя приседания со штангой весом 400 кг. Штанга накрыла его сверху. С места проведения соревнований Александра увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.

«Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще!» — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Седых добавил, что никогда не думал, что подобное может случиться именно с ним.

«Но ошибся, судьба преподносит яркие сюрпризы в твою жизнь! Чтобы ты не думал, что у тебя все гладко», — отметил Седых.