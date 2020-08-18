Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов.

По информации Daily Mail, Венгер обратился в Королевский футбольный союз Нидерландов, чтобы сообщить о готовности стать новым главным тренером национальной команды, если Рональд Куман покинет свой пост ради работы в «Барселоне». Как сообщают СМИ, Куман уже согласовал двухлетний контракт с сине-гранатовыми.

Напомним, в соглашении Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть платная опция расторжения контракта, и «Барселона» поспособствует тому, чтобы свести финансовые потери тренера к минимуму.

Ранее Венгер отклонил предложение каталонцев. Последним клубом, в котором он работал, стал лондонский «Арсенал».